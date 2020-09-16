Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, kerevit işleme tesislerini denetledi. Ekonomik değeri yüksek olan kerevitin, başta İsveç ve Rusya olmak üzere toplamda 9 ülkeye ihraç edildiğini belirten Adıgüzel, Türkiye’de 2019 yılında avlanan 696 ton kerevetin 401 tonunun Eğirdir Gölü'nde avlandığını söyledi. Adıgüzel, "İlimizdeki işleme tesislerinde işlenip ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamıştır" dedi.

Isparta’da faaliyet gösteren kerevit işleme tesislerinin denetim ve kontrolleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yıl boyunca devam ediyor. Denetimlerden birine katılan İl Müdürü Eyup Adıgüzel, Türkiye iç sularında ekonomik değeri yüksek olan kerevitin, başta İsveç ve Rusya olmak üzere toplamda 9 ülkeye ihraç edildiğini ve bu ihracatın büyük bölümünün Isparta’dan gerçekleştirildiğini belirtti.



"İşleme tesislerimiz önemli katkı sağlıyor"

Adıgüzel, Türkiye genelinde 2018 yılında avlanan 554 ton kerevitin 217 tonunun, 2019 yılında avlanan 696 ton kerevetin 401 tonunun Eğirdir Gölü'nde avlandığını belirterek, "İlimizdeki işleme tesislerinde işlenip ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önemli ve yüksek ekonomik değere sahip olan kerevit populasyonu için en önemli sorun kaçak avcılıktır. Kaçak avcılık yapılması uzun vade de kerevit popülasyonunun azalmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz etki edecektir. Su ürünleri av yasağı döneminde kaçak avcılığı önlemek için İl Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekipleri 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Su ürünleri avcılarının cezai müeyyidelerle karşılaşmaması ve kerevit avcılığının sürdürülebilir olması için İl Müdürlüğümüzce her türlü eğitim ve denetimler sıklıkla yapılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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