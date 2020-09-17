Isparta’daki tarihi eser operasyonunda bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi

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– Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Milattan Sonra 2’nci yüzyıl Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Keçiborlu ilçe merkezinde ikamet eden A.Ü. (84) isimli şahsın izinsiz tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, 16 Eylül’de şüpheli şahsın adresinde yapılan arama sonucu, Milattan Sonra 2’nci yüzyıl Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık kitabe (85x65 santim ebatlarında) ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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