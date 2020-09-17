Isparta’da Miryokefalon Zaferi'nin ismi yaşatılıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Bu zafer bizim varoluşumuz”

844 yıl önce Isparta sınırları içerisinde kazanılan ve Anadolu’nun tapusunun tescil edildiği gün olan Miryokefalon Zaferinin ismi yaşatılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mecliste oybirliği ile alınan kararla Eğirdir yolu üzerindeki kavşağa Miryokefalon Zafer Kavşağı isminin verildiğini hatırlatarak, “Bu zafer bizim varoluşumuz. Bu ismi yaşatmak ve farkındalığını ortaya koymak istedik” dedi.

Bundan tam 844 yıl önce 17 Eylül 1176’da Anadolu’da Türk hakimiyetinin kesin olarak kabul edildiği, Anadolu tapusunun tescil edildiği gün olan Miryokefalon Zaferinin yıldönümü. Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında Isparta’nın Gelendost sınırları içerisinde gerçekleşen Miryokefalon Savaşı sonrasında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın kazandığı bu zaferin ismi şehir merkezinde Eğirdir Yolu üzerinde bulunan kavşağa verildi. Isparta Belediye Meclisi üyelerinin oybirliğiyle kabul ettiği ve Migros Kavşağı olarak bilinen kavşak artık Miryokefalon Zafer Kavşağı oldu.

Isparta Belediye Meclisinde geçen aylarda gündeme gelen ve meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul ettiği kavşaktaki adanın dört kısmına Miryokefalon Zafer Kavşağı yazısı kondu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bundan tam 844 yıl önce kazanılan bu zaferle Anadolu’nun kapıları tamamen açıldı, bu zafer Gelendost ilçemizde kazanıldı. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan bu savaşın komutanıydı ve Anadolu’nun kapıları bizlere sonuna kadar açıldı. Bu zafer bizim varoluşumuz. Ardından 700 yıllık bir Osmanlı devleti ve bugünkü Cumhuriyetimiz” dedi.

Malazgirt, Miryokefalon gibi zaferleri unutmamak, tarihimizi bilmek ve anmanın öneminden bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tarihimizi bilmek çok önemli. Bizlerde Isparta’da böyle bir zaferin kazanıldığının bilinciyle belediye meclisimizde bir karar aldık. Bu ismi yaşatmak ve farkındalığını ortaya koymak istedik. Bu kavşağımıza Miryokefalon Zafer Kavşağı ismini verdik. Zaferimizin 844.yıldönümünde burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bu kavşağımız artık Miryokefalon Zafer Kavşağıdır. Bu tüm meclis üyelerimizin ortak aldığı bir karardır. Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu zaferin Gelendost ilçemizde olduğunu anlatabilmemiz lazım. Bu vesileyle vatanımızı korumak, devletimizi büyütmek, bayrağımızı dalgalandırmak, ezanımızı dindirmemek için şehit düşen tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun” görüşlerinde bulundu.

Büyük devlet olmanın kolay olmadığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bizim milletimiz ‘ya istiklal, ya ölüm’, ‘ya şehit oluruz, ya da gazi’ diyerek vatanımızı korumak için şehit düşen şehitlerimizle ayakta kaldı. Ülkemiz kutsaldır, tüm topraklarımız şehit kanlarıyla sulanmıştır” diye konuştu.

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