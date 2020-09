Isparta Belediyesi tarafından 1622 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta Bisiklet Topluluğu ile şehir içi bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe bisikletiyle katılan 89 yaşındaki Memiş Eryiğit’e Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından başarı belgesi verildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Isparta Belediyesi hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza atıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve sınırlandırılmış bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerde şehir içi bisiklet turu düzenlendi. Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında buluşan yüzlerce bisikletçi, ‘Hareketliysen, Sağlıklısın Sen’ sloganıyla bir araya geldi. Her fırsatta bisiklete binen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eşi Şadiye Başdeğirmen ile 7’den, 77’ye etkinliğe katılım gösteren bisikletlileri yalnız bırakmadı.



89 yaşında Eryiğit de pedal çevirdi

Isparta Bisiklet Topluluğu ile birlikte organize edilen, bisiklet etkinliğine 89 yaşındaki Memiş Eryiğit de katıldı. İlerlemiş yaşına karşın bocce sporu ile uğraşan ve il ve ilçeler dahil Akdeniz Bölgesinde birincilikler elde eden 5 madalya sahibi Memiş Eryiğit, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları sağlıklı kalmak adına spor yapmaya davet etti. Eryiğit’e Başarı Belgesi takdim eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sporun ne kadar önemli olduğunu, her yaşta yapılabileceğini en güzel bir şekilde anlatan Memiş amcamız burada. 89 yaşındaki bir amcamızın spor yapması ve sporu sevmesi bizlere örnek olması lazım” dedi.



“Arabadan in, bisiklete bin”

1622 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası olduğuna dikkat çeken ve bisiklet topluluğu üyelerine seslenen Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle bu etkinliğin geçen yıl birincisini, bu yılda ikincisini birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizler her hafta bisiklet turlarınızı yapıyorsunuz. Buna bizlerde eşlik etmek istedik. Tüm herkese örnek olması açısından ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganıyla sporlarımızı devam ettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye meclisi üyelerinin de katıldığı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından başlayan şehir içi bisiklet turu ile ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’e dikkat çekildi ve Ispartalılara ‘Araçtan in, bisiklete bin’ çağrısında bulunuldu. Etkinlik sonunda bisiklet turuna katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.

