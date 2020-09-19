BUDO'dan sefer iptalleri

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İSTANBUL (DHA) BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)

16:55 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)

DHA-Genel Türkiye-Isparta

2020-09-19 08:20:18



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