BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA) BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
08:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
16:55 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)
DHA-Genel Türkiye-Isparta
2020-09-19 08:20:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.