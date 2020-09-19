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Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan dikkat çeken uyarı: “Vaka ve ölüm sayılarında önceki aylara göre çok kötü durumdayız” Vali artan vakalara dikkat çekip yeni kısıtlama sinyali verdi Vali Seymenoğlu: “Bazı yeni kısıtlayıcı tedbirler almak zorundayız”

İHA

Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan dikkat çeken uyarı: “Vaka ve ölüm sayılarında önceki aylara göre çok kötü durumdayız” Vali artan vakalara dikkat çekip yeni kısıtlama sinyali verdi Vali Seymenoğlu: “Bazı yeni kısıtlayıcı tedbirler almak zorundayız”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki Covid19 vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandığını belirterek, yakın zamanda yeni kısıtlama tedbirlerinin getirileceği sinyalini verdi. Vali Seymenoğlu, “Isparta olarak önceki haftalar ve aylarla mukayese ettiğimiz takdirde çok kötü durumdayız” dedi.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin bulunduğu binayı ziyaret eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, burada kentteki korona virüsle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu. Dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da vaka sayılarında hızlı bir artış yaşandığına dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “Çünkü normal hayata çok hızlı döndük. Kısıtlı normalleşme derken hem yöneticiler hem de vatandaşlar olarak bunu biraz yanlış anladık. Çok hızlı bir şekilde eskiye dönüş yaptık. Bu durum vaka ve ölüm sayılarında artışa sebep oldu. Diğer illerle mukayese ettiğimiz takdirde Isparta çok kötü değil. Ama kendi içimizde önceki haftalar ve aylarla mukayese ettiğimiz takdirde çok kötü durumdayız. Bunu vaka sayısı ve ölümlü kayıplarımız anlamında söylüyorum. Sağlık Bakanımızın açıkladığı ilk 15 İl içerisinde değiliz. Ama bu demek değil ki en kötü iller içerisine girmeyeceğiz. Böyle devam edersek, aldığımız tedbirlere uyumda sıkıntı yaşarsak emin olabilirsiniz ki biz de en kötü iller arasına katılabiliriz” dedi.

“Bazı kısıtlayıcı tedbirler almak zorundayız”
Vatandaşlara seslenen Vali Seymenoğlu, “Bizler kararlar alıyoruz, bunların uygulanması için denetimlerde yapmaya çalışıyoruz, bazı eksikliklerimiz de olabilir ama vatandaşımızın öncelikle kendisini koruması lazım. Vatandaşlarımızın maskeyi çıkarmaması lazım. Özel araçlarda dahi maskenin uygun şekilde kullanılması lazım. Sosyal mesafeye uymamız lazım. Temizliğe de dikkat etmemiz gerekir. Bunlara uyduğumuz takdirde pandemi sürecini geçireceğimizi düşünüyorum. Ama önümüzdeki süreçte emin olun ki biraz daha kısıtlamalar gelecektir diye tahmin ediyoruz. Isparta için de onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bazı kalabalıkların oluştuğu mekanlara belki müdahale edeceğiz. Belki yine alanlarda insanların bir araya gelmesine engel olmaya çalışacağız. Diğer iller buna başladı çünkü. İstemeye istemeye de olsa ekonomiyi ve tarımı sıkıntıya sokmadan bazı kısıtlayıcı tedbirler almak zorundayız. Çünkü sağlık altyapımız iyi olmasına rağmen hastanelerdeki yatak doluluk oranlarımız artmakta. Bunu kimseden saklamanın anlamı yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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