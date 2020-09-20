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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model haline getiriyor

DHA

Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model haline getiriyor


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal, ultrason cihazından elde edilen anne karnındaki bebek yüz görüntüsünü 3D yazıcı yardımıyla petrol türevi plastik model haline getirdi. Bu uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen Dr. Baykal, "Çocuğun anne karnındaki pozisyonu ve aileler yüz görüntüsü almak istiyor. Talep olmaya başladı ve artacağını düşünüyoruz. Gördüklerinde çok değişik bir şey olduğunu söylüyor ve heyecanlanıyorlar" dedi.
Isparta'da Ultrasonografi ve Doppler Merkezi işletmeciliği yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal, gebelikte bebeğin değişik pozisyonlarındaki görüntülerini ultrason cihazları ile plastikten yapılan modele dönüştürüyor. Ultrason cihazı aracılığıyla elde edilen bebeğin görüntüsü, İzmir'de bulunan bir firmaya gönderilerek, özel 3D yazıcı aracılığıyla 3 boyutlu model haline getiriliyor. Baykal, aileler için kalıcı bir hatıra olan modeli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.
Dr. Baykal, bebek heyecanı yaşayan anne ve babalara bebeklerinin anne karnındaki yüzlerinin görüntüsünü 3D yazıcı ile petrol türevi plastik malzemeyle model haline getirdiğini söyledi. 3 boyutlu baskı işleri yapan arkadaşıyla konuşması esnasında bu proje fikrinin ortaya çıktığını belirten Dr. Baykal, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden bir işlemdir ve yavaş yavaş altyapısını oluşturduk. Yazılımları elde ettikten sonra hasta alımına başladık. Şu an optimal şartlarda görüntü elde edebiliyoruz. Hasta geliyor. 3 boyutlu model talebi olursa burada beğendiği bir pozisyondaki (bebeğin) görüntüyü alıyoruz. Tabii burada önemli olan bebeğin anne karnındaki pozisyonunda görüntü alabilmek. Bebeğin görüntüsü uygunsa bu görüntüyü alıyoruz ve ultrason cihazında bulunan yazılım üzerinden CD'ye aktarıyoruz. CD'yi ise çalıştığımız şirkete gönderiyoruz. Şirket, ayrı bir program üzerinde işliyor ve 3 boyutlu yazıcı ile bize tekrar geri gönderiyor" dedi.
'SAĞLIĞA ZARARI YOK'
Elde edilen modelin sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığını vurgulayan Dr. Baykal, "Bir plastik yapı. 100 yıl kadar kalıcı dayanıklılığı var. Çocuğun anne karnındaki pozisyonu ve aileler yüz görüntüsü almak istiyor. Yeni duyuruyoruz. Talep olmaya başladı ve artacağını düşünüyoruz. Gördüklerinde çok değişik bir şey olduğunu söylüyor ve heyecanlanıyorlar. Bir an önce almak için talep oluşturuyorlar" diye konuştu.
Modelin istenilen renge boyanabilir olduğunu kaydeden Dr. Baykal, "Basımda istenilen renkte de elde edilir. Beyaz renkte olan daha detay verici olduğu için biz bu rengi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE İLK
Teknik açıdan Türkiye'de ilk olan bir işlemi gerçekleştirdiklerini de aktaran Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal, "Daha önce fotoğraftan 3 boyutlu görüntü baskı işi elde etmeye çalışılmış, ama bizim yaptığımız iş ultrason datalarından direkt görüntü elde etmek. Burada herhangi bir görüntü detay kaybı olmuyor. Daha kaliteli çıkıyor. Orijinaline en yakın görüntü elde ediyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-09-20 09:36:59

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