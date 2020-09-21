Isparta’da vaka artışlarının ardından toplu ulaşımda denetimler arttırıldı

Isparta’da korona virüs vaka artışlarının yaşanmasının ardından taksi ve halk otobüslerindeki denetimler arttırıldı. Emniyet ekipleri, taksi ve otobüslerde yaptığı denetimlerde kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol etti.

Isparta’da son haftalarda korona virüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta bilim kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladığı yoğun bakım yatak doluluk oranında ise Isparta yüzde 64,5 olarak gösterildi. Vaka artışlarının yaşandığı kentte denetimler de arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksi ve halk otobüslerinde denetimler gerçekleştirdi. 6 Mart Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde taksi ve halk otobüslerinde belirlenen tedbirleri uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Emniyet ekipleri taksilerde maske ve dezenfektan kuralına dikkat ederken, halk otobüslerinde de maske ve oturma düzeni kontrol edildi. Halk otobüslerinde boş bırakılması gereken koltuklara oturan vatandaşlar ise uyarıldı. Denetimlerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, kentte vatandaşlar polis araçlarından yapılan anonslarla sürekli olarak maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılıyor.

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