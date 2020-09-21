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Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor Vali Seymenoğlu’ndan elma sezonu için ‘korona virüs’ uyarısı

İHA

Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor Vali Seymenoğlu’ndan elma sezonu için ‘korona virüs’ uyarısı

Isparta’da elma hasat sezonu başlarken, Vali Ömer Seymenoğlu düzenlediği toplantıda üreticileri korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
800 bin ton elma rekoltesi beklenen Isparta’da 2020 yılı elma hasat sezonu başladı. Yaklaşık 20 bin kişinin 1,5 ay süreyle elma bahçelerinde çalışması bekleniyor. Bununla birlikte mevsimlik işçi sirkülasyonun artmasının beklendiği Isparta’da korona virüs pandemisiyle mücadelede herhangi bir aksaklık yaşanması istenmiyor. Bu kapsamda alınacak ek tedbir ve önlemler Vali Ömer Seymenoğluu başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Toplantıya Eğirdir, Gelendost ve Senirkent Kaymakamları ve Belediye Başkanlarının yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve meslek odası temsilcileri katıldı.
Tedbirler Elden Bırakılmayacak
Toplantıda, elma bahçelerinde çalışacak işçilerin; bahçelere ulaşımında, elma toplama esnasında ve elma tasnifleme merkezlerinde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyup uymadıkları en üst seviyede denetlenecek. Denetlemelerde başta kaymakamlar ve diğer kamu görevlilerinin sahada olmasını isteyen Vali Seymenoğlu, pandemi sürecinin başından beri Isparta’da tarımla ilgili bir kısıtlamaya gitmediklerini belirterek ancak tedbirleri de elden bırakmayacaklarının altını çizdi.
Vaka Sayılarında Artış Var
Vali Seymenoğlu, “Tedbirleri elden bırakmamız lazım aksi takdirde salgın son haftalarda hızlı bir artışta. Salgın bu hızla devam ederse belki de elma toplayacak sağlıklı çalışacak insan bulamayabiliriz. Böyle de bir sıkıntımız var. Onun için ciddi kararlar alacağız, aldığımız kararlara da sonuna kadar alanda hem kamu kurum ve kuruluşları hem belediyeler hem de yereldeki bahçe sahiplerinin uymasını talep edeceğiz ve takibini, denetimini yapacağız.” dedi.
Çalışanların Birinde Vaka Çıkması Tüm Çalışanları Etkiler
Elma bahçesine çalışan bir işçide bile covid19 çıkmasının o bahçede çalışan herkese filyasyon uygulanacağı anlamana geleceğini söyleyen Vali Seymenoğlu, “Elma hasadı için gelen işçilerin büyük bir kısmı il merkezinden veya komşu il ve ilçelerden şehrimize geldiği yönünde bilgiler var. Buradaki birinci hedefimiz bu İşçilerin bahçelere ulaşımını en sağlıklı bir şekilde sağlamak. İkinci hedefimiz de bahçelerde hasat sırasında birbirleriyle olan teması en aza indirmek. Bu grupların içerisinde bir kişide bile pozitif vaka çıkması durumunda İlçe Sağlık Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü kesinlikle orada filyasyon çalışmasına giriyor. Bahçede bir kişide, iki kişide pozitif vaka tespit edilmesi demek belki de o bahçenin hasadını üç gün, beş gün, bir hafta, on gün öteye geciktirmek demektir. Başta tedbirimizi alalım.” dedi.
Tüm Görevliler Bahçelerde Olacak
İlçelerde yapılacak çalışmalardan kaymakamların sorumlu olacağını kaydeden ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan personelin tamamının elma hasadı süresince sahada olması konusunda talimat veren Vali Seymenoğlu, “Her ilçe kaymakamı bu işten birinci derecede sorumlu olacak. Kaymakamlarımız İlçe Hıfzıssıhha Kurulu başkanı oldukları için yeri gelecek o sabah evinden çıktığı gibi bir bahçeye gidecek. Artık rutin işleri bir tarafa bırakacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Bütün arkadaşlar çiftçi ziyaretleri yapacak, bahçede, elma toplanan hasat yapılan neresi varsa; şoförü de dahil hizmetlisi de dahil hepsi alanda olacak. Maske mesafe ve aldığımız diğer kararların alanda takibinde mutlaka yer almış olacaklar. Odalarda, ofislerde, hükümet konaklarında, İlçe Tarım Müdürlüklerinde veya İl Tarım Müdürlüğünde kimseyi görmek istemiyorum. Denetlemeye geldiğimde sadece bir kişi olsa yeterli. Bu bir fedakarlık işidir, görev işidir bu arkadaşların hepsi bahçelerde olacak.” dedi.
Toplantıda belediye başkanlarına tek tek söz veren Vali Seymenoğlu alınması gereken ek tedbirlere yönelik önerileri dinledi.
Toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ise pandemi başındaki verilere göre 6 aylık süreçte karşılaşmayı planladığımız sayılara son 1.5 ayda ulaşıldığının altını çizerek alınan tedbirlerden asla taviz verilmemesini istedi.

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