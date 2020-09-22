Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü

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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, karantinada olan babasına ilaç götüren Doğan Selçuk (53), dönüşte otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Senirkent'e bağlı Büyükkabaca beldesi mevkisinde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan babasına ilaçlarını götüren Doğan Selçuk'un dönüş yolunda kullandığı otomobil, kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Takla atan otomobilde emniyet kemeri takılı olmayan Selçuk, yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selçuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından Doğan Selçuk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2020-09-22 10:46:47



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