Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun’u altınla ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun’u altınla ödüllendirdi

İHA

Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun’u altınla ödüllendirdi

Isparta Belediye Başkan Şükrü Başdeğirmen, makamında kabul ettiği Balkan Şampiyonu olan Milli Atlet Rumeysa Coşkun’u ve kutlayarak altınla ödüllendirdi.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Rumeysa Coşkun, 3000 metrede 9.49 derecesi ile birinci olmuştu. Coşkun, 2627 Eylül tarihlerinde Trabzon’da yapılacak Türkiye Dağ Koşusu ve Balkan Dağ Koşuları Milli Takım Seçmelerinde Türkiye'yi temsil edecek.
Rumeysa Coşkun’un Antrenörleri Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel ve Lütfü Yılmaz da ziyarette hazır bulundu. Ayrıca Başkan Başdeğirmen, Rumeysa Coşkun’un Trabzon’daki Türkiye Dağ Koşusu ve Balkan Dağ Koşuları Milli Takım Seçmeleri için uçak biletini desteği de verdi.

Hedef olimpiyatlarda yarışmak
Milli Atlet Rumeysa Coşkun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Balkan Şampiyonasında birinci olduğum için mutluyum. Daha önce Türkiye Şampiyonluklarım, Balkan derecelerim ve Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğüm var. U20 Balkan Şampiyonu oldum, artık Büyüklerde de birinci olmak istiyorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak. Olimpiyatlarda da yarışmak istiyorum” dedi.

“Sporu çok önemsiyoruz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Atlet Rumeysa Coşkun’u başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Başdeğirmen, Rumeysa Coşkun’un en büyük hayallerinden birisinin de olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyerek, “Bunu başaracağına da inanıyorum, gözleri ışıl ışıl, ‘ben varım’ diyor. Rumeysa’ya, ailesine, hocalarına da teşekkür ediyorum. Sibel ve Lütfü Yılmaz hocalarımızla Rumeysa daha nice başarılar elde edecektir. Bizlere de sadece Rumeysa değil, Rumeysa gibi ilimizi, Türkiye’mizi en iyi şekilde temsil eden çocuklarımızın, gençlerimizin arkasında olmak düşüyor. Bu sporcularımızı desteklemek, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, başarıya ulaşması için emek vermektir. Sporu bizde çok önemsiyoruz. Sporcularımızın hem şehrimizde, hem ülkemizde, hem de dünyada başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Rumeysa’yı destekleyerek en güzel başarılarla, her gittiği yerde Türk Bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı söyleteceğine inanıyorum” dedi.

"Yerimizden kalkıp hareket etmek zorundayız”
1622 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasına da dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler artık yerimizden kalkıp hareket etmek zorundayız. Rumeysa gibi sporcularımızın bizlere örnek olması lazım. Bizler her işimizi araçlarla görmeye alışmış bir toplum olduk. Artık hareketlenmek, yürümek, bisiklete binmek, spor yapmak bizim sağlımız açısından da çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda kazada öldü
YEREL HABERLER Karantinadaki babasına ilaç götürdü, dönüş yolunda ...
Aynı gün içerisinde ikinci kez intihara kalkıştı Doktorun istediği ilacı yazmamasına kızan adam ikinci kez üst geçide çıktı İkinci kez intihara kalkışan adamı yine İtfaiye Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Aynı gün içerisinde ikinci kez intihara ...
Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor Vali Seymenoğlu’ndan elma sezonu için ‘korona virüs’ uyarısı
YEREL HABERLER Elma hasat sezonunda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam ...
Kırmızı reçeteli ilacı yazdıramayınca üst geçide çıktı
YEREL HABERLER Kırmızı reçeteli ilacı yazdıramayınca üst geçide ...
Başkan Başdeğirmen, “Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen, “Vermiş olduğumuz sözü yerine ...
Isparta’da görme engelliler ilk kez bisiklet deneyimi yaşadı
YEREL HABERLER Isparta’da görme engelliler ilk kez bisiklet deneyimi ...
Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’a maske ve sosyal mesafe uyarısı Vali, maske ve sosyal mesafeyi unutan Müdürü “Kötü örnek olmuşsunuz” diyerek uyardı
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan Milli Eğitim Müdürü ...
Isparta’da vaka artışlarının ardından toplu ulaşımda denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Isparta’da vaka artışlarının ardından toplu ulaşımda ...
Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı
YEREL HABERLER Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim ...
Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonu
YEREL HABERLER Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ...
TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Karşıyaka: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Karşıyaka: 2
Belediye Başkanı, Isparta 32 Spor’a otobüs hediye etti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı, Isparta 32 Spor’a otobüs hediye ...
Isparta’da kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde yarı baygın bulundu İtfaiye, balkondan girdiği evde genç kadını dumanlar arasında yarı baygın halde buldu
YEREL HABERLER Isparta’da kendisinden haber alınamayan genç kadın ...
Isparta’daki 326 çocuk parkı aralıksız dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Isparta’daki 326 çocuk parkı aralıksız dezenfekte ...
Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model haline getiriyor
YEREL HABERLER Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X