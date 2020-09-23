Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten MAREM'de inceleme

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ve Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, her iki kurumda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlk önce Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM)’ne ziyaretini gerçekleştiren Kaymakam Çelik, Eğirdir’in iklimine uygun üzüm, elma, armut ve diğer meyve fidanları yetiştirilme çalışmaları inceledi. MAREM Müdürü Dr. Şerif Özongun’dan bilgi alarak diğer çalışmaları da inceleyen Kaymakam Çelik, daha sonra Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğüne geçti. Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünde, Müdür Vekili Sevim Özbey’in eşlik ettiği ziyarette Çelik, fidan üretim ve aşılama aşamaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, her iki kurumun çalışmalarını takdirle karşıladığını, Eğirdir için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

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