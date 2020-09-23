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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’ya 32 Milyon liralık dev spor tesisleri yatırımı

İHA

Isparta’ya 32 Milyon liralık dev spor tesisleri yatırımı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’ sözü gerçekleşiyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla Ankara’da imzalanan protokolle şehre, Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi, 2 adet UEFA standartlarında futbol sahası, 16 mahalleye semt spor sahası, 3 Mahalleye Gençlik Merkezi ve 2 okula da spor salonu olmak üzere 32 milyon liralık spor tesisleri kazandırılıyor. Başkan Başdeğirmen, “Gençlerimizi hem spora alıştıracağız hem de profesyonelleşmesi için altyapı oluşturacağız” dedi.
Başkan Başdeğirmen’in ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’ vaadi ve spor yatırımlarıyla ilgili çalışmaları sonuca ulaştı. Göreve geldiği ilk günden buyana şehre spor tesisleri kazandırılması yönünde hazırlanan projeler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, belediye ziyaretinde kendisine sunulmuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bakanımıza şehrimizde sporun gelişmesi, Isparta’mızda spor tesislerinin çoğaltılması, mahallelerimizde gençlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde altyapıların oluşturulmasıyla ilgili bazı taleplerde bulunmuştuk” hatırlatmasında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, projelere duyarlı yaklaştığını ve taleplerinin hiçbirisine ‘bu olmasın’ demediğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm bu gelişmelerin ardından dün Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanlığında, Isparta’ya kazandırılacak spor yatırımlarına ilişkin protokol imza törenine katıldı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Seçim öncesinde şehrimize vermiş olduğumuz sözler vardı. Bunlardan ve en önemsediğimiz konulardan birisi içerisinde halı saha, basketbol ve voleybol sahaları bulunan semt sahalarıydı. Spor salonları, tribünlü salonlar, yüzme havuzu, yürüyüş yolları gibi taleplerimiz vardı. Bu taleplerimizin hepsi eksiksiz kabul edilerek Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla yapılacak tesislerin protokolünü imzaladık. Süreç başladı. Belediye olarak ihalelerine çıkıyoruz, ihaleleri tamamlayacağız. Bakanlığımız yaptığımız ihalelerin ödeneklerini karşılayarak tesislerimizin şehrimize kazandırılmasını sağlamış olacağız”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Isparta ziyaretinde ayrıca sporcu yetiştirme merkezi talebinde bulunduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “ ‘Seçim öncesinde sporcularımızı yetiştireceğiz, altyapıyı oluşturacağız’ diye vatandaşlarımıza söz vermiştik. Bu sözümüze istinaden Fatih Mahallesinde 26 bin metrekare alan içerisinde içinde yüzme havuzu, spor salonu, halı sahası, potası olan alanı Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi olarak değerlendiriyoruz. Güzel bir yatırım yaparak gençlerimizi hem spora alıştıracağız hem de profesyonelleşmesi için de altyapı oluşturacağız” görüşlerinde bulundu.
‘Tüm bu yatırımlar devletimizin bize vermiş olduğu yaklaşık 32 milyon liralık bir destektir’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasına şöyle devam etti: “Taleplerimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz bu konuyu çok önemsedi. Konuyu hepsi takip ederek sağ olsunlar bu şekle gelmesini sağladılar. Spor Toto Teşkilatı Başkanımıza ve görevlilerine teşekkür ediyorum. Ekimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla, başkan yardımcılarımız ve bu konuyla ilgili arkadaşlarımız çok emek verdiler.
Yapılan projelerin önemi şudur. Mantıklı ve makul olması. Makul ve mantıklı olan her projeye devletimiz destek veriyor. Bizde geri dönmeyecek şekilde hazırladığımız projeleri sunmak istiyoruz. Mühim olan süreci iyi değerlendirmek. Bunlar kolay olan işler değil, belirli bir zaman alıyor. En sağlıklı ve verimli, makul, mantıklı bir şekilde projelerimizi hazırlamak, bunun karşılığında da desteklerimizi almak. 1,5 yıl içerisinde devletimizden yapmış olduğumuz taleplerin hiçbirisinden olumsuz bir geri dönüş olmadı. Çalışmalarımıza devletimiz her zaman olumlu cevap verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen milletvekillerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah şehrimize güzel şeyler kazandırmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ve yaklaşık 32 milyon liralık spor tesisleri yatırımları şunlardan oluşuyor.
"Fatih Mahallesi: Komplekste 76 x 113 metre ebatlarında UEFA standartlarında sentetik çim halı saha, 1000 kişilik çelik tribün, 4’lü tip soyunma odası, çim yüzeyli yürüyüş yolu, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu. Emre Mahallesi: Nizami standartlarda 76 x 113 ebatlarında futbol sahası, 2’li tip soyunma odası ve 500 kişilik çelik tribün .Vatan, Davraz ve Fatih Mahallelerine Gençlik Merkezi .16 mahalleye 20 x 40 metre ebatlarında halı saha. 16 mahalleye basketbol potası.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Endüstri Meslek Lisesi Bahçesine Kapalı Spor Salonu .Sidre Mahallesi Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu Kapalı Spor Salonu"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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