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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Isparta’da kaçakçılık operasyonu

Isparta'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 2 kişiye işlem yapıldı.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından elektronik sigara kartuşu, elektronik sigara cihazı satışı ve cep telefonu klonlama işlemi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 310 paket elektronik sigara kartuşu, 10 adet elektronik sigara cihazı, 2 adet bilgisayar, 3 adet klonlama işlemi yapılan cihaz, 7 adet imei numarası klonlanmış cep telefonu, 97 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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