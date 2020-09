Isparta’da başlayan elma hasadında verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl il genelinde yaklaşık 1 milyon ton elma rekoltesi beklediklerini belirterek, vatandaşlara “Günde bir elma obez olma” diyerek seslendi.

Türkiye’nin meyve bahçesi Isparta’da elma hasadı başladı. Ülkede yetişen elmaların yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan kentte hasadın bir ay kadar sürmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren tarım işçileri, korona virüs tedbirlerine uygun olarak özenle topladıkları elmaları kasaları koyuyor. 250 kilogramlık kasalarda toplanan elmalar traktörler yardımıyla yakın bölgelerdeki soğuk hava depolarına taşınıyor. Soğuk hava depolarında muhafaza altına alınan elmalar yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderiliyor. Isparta’da elma üretiminde başı Eğirdir ve Gelendost ilçeleri çekerken, merkeze bağlı köyler, Yalvaç ile Senirkent’te de üretim gerçekleştiriliyor. Bu yıl verimin yüksek olmasından dolayı üreticinin yüzü ise gülüyor.



“Yaklaşık 1 milyon tona yakın rekolte bekliyoruz”

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin’le birlikte elma bahçelerini ziyaret ederek, işçilerle birlikte elma topladı. Hummalı bir hasat döneminin yaşandığı Gelendost ilçesi başta olmak üzere tüm il genelindeki bahçelerde korona virüs tedbirlerinin alındığını belirten Mustahattin Can Selçuk, “Tarım durmaz, hasatlarımızın devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de yetişen 4 elmadan birini Isparta üretiyor. Bu yıl ilimizde yaklaşık bir milyon tona yakın rekolte bekliyoruz. Bu hem ilimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.



“Toplandıktan sonra soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor”

Gelendost Belediyesinin 280 dönüm elma bahçesi bulunduğunu ifade eden Selçuk, bahçeleri ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldiklerini söyledi. Elmanın dalından koptuktan sonra muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çeken Selçuk, “Elmayı soğuk hava deposuna koymazsanız bir hafta içerisinde bozulur, verim alamazsınız. Şu anda ilimizde yaklaşık 500 bin ton soğuk hava deposu kapasitesi var. Elmalar toplandıktan sonra büyük kasalarla soğuk hava depolarına konuluyor. Elma işleme merkezlerinde işlendikten sonra da yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderiliyor” diye konuştu.



“Sofralarımızı boş bırakmayacağız”

Vatandaşlara seslenerek, “Günde bir elma obez olma” diyen Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Elmayı doktorlarımız da öneriyor. Biz üretiyoruz, sofralarımızı boş bırakmayacağız, cennet Türkiye’mize afiyet olsun” dedi.



“Rekolte ve kalite olarak bir numarayız”

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ise pandemiden dolayı ilçede bu sezon elma hasadının erken başladığını söyledi. Sezgin, “Biz hasat sezonunu Ekim ayında bekliyorduk. Ama şu anda ihracatın biraz daha hızlı olması ve pandemideki rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımız bahçelere biraz daha erken girdiler. Ama rekolte ve kalite olarak bir numarayız” dedi. Elma fiyatlarının standart değerlerde başladığını ifade eden Sezgin, ihracat olduğu için fiyatların aynı kalacağını düşündüklerini belirtti. Gelendost ilçesinde bu sezon yaklaşık 500600 bin ton rekolte beklediklerini kaydeden Sezgin, “Isparta geneli olarak da inşallah bir milyon tona ulaşacağız. Meyve bahçesi ilçelerimiz bu rekolteye katkı sağlayacaktır” dedi.



“Belediyeye ait elma bahçesi var”

Belediyenin kendisine ait elma bahçesinin bulunduğunu belirterek, Başkan Mehmet Sezgin, “Bu bahçemiz M9 dediğimiz telli bodur sistemiyle dikilen bir bahçe. Bir metre aralıklarla dikildi ve golden, starking, grand Smith ve gala dediğimiz türlerden mevcuttur. Burada 32 bin M9 anaçlı elmamız var. Yan tarafta 500’e yakın klasik dediğimiz ağaç grubumuz var. Belediye hizmetlerimizin yanında üretime de katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

