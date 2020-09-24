Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının ölümü araştırılıyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde oturan Havana K.'nin (57) 10 metrelik su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Havana K.'nin şüpheli bulunan ölümü araştırılıyor.
Olay, saat 07.30 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Müezzinler köyünde meydana geldi. Köyde oturan Havana K., yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen AFAD görevlisi Havana K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Havana K.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.
Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Havana K.'nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-09-24 15:22:02
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