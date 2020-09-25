Eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Isparta’da yaklaşık 2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar’ı eşarpla boğarak öldüren Ferhat Taşpınar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Isparta’da 15 Ekim 2018 tarihinde tartıştığı eşi Ümmühan Taşpınar’ı (22) eşarpla boğarak öldüren sanık Ferhat Taşpınar’ın(25) yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Son duruşmaya Ferhat Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar’ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak “Takdir mahkemenindir” diyen sanık Ferhat Taşpınar’a mahkemeye heyeti, ‘kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında ise herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Isparta'da kamyon şoförlüğü yapan Ferhat Taşpınar, 15 Ekim 2018’de konuşmak için arabayla KeçiborluDinar yol ayrımına götürdüğü eşi Ümmühan Taşpınar’ı tartışma sonucunda eşarpla boğarak öldürmüştü. Ertesi gün Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne giderek eşi için kayıp başvurusunda bulunan Ferhat Taşpınar, çelişkili ifadelerinin ardından suçunu itiraf etmişti.

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