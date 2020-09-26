Eğirdir Belediyesinin arsa sattı

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Eğirdir Belediyesinin Bağlar Mahallesinde bulunan arsaları açık artırma usulüyle sattı.

Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait, Eğirdir Bağlar Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın ihalesi açık artırma suretiyle yapıldı. Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Veli Gök ve encümen huzurunda yapılan ihalede Bağlar Mahallesinde bulunan 1275,76 metrekarelik arsa 1 milyon 800 bin liradan yine Bağlar Mahallesinde bulunan 2000,39 metrekarelik arsa ise 1 milyon 420 bin liradan satıldı

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