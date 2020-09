Isparta'da elma hasadı; bu yıl rekolte beklentisi 850 bin ton

Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) TÜRKİYE'nin elma ihtiyacının yüzde 25'inin karşılandığı Isparta'da, hasat sezonu başladı. Bu yıl geçen senelere oranla meyve üretiminin iyi olması, üreticinin yüzünü güldürdü. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl 850 bin ton rekolte beklediklerini söylerken, bu rakamın memnun edici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da üreticilerin beklediği gün geldi. Sezon boyunca özenle bakılan ağaçlardaki meyveler yetişerek, yeterli olgunluğa ulaştı. Aromasıyla tüketiciler tarafından tercih edilen Isparta elması, özellikle Eğirdir Gölü'ne kıyısı olan Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde üretilirken, Isparta Ovası'nda da binlerce dekar elma bahçesinde hasat sezonu başladı.

ÇİFTÇİ ÜRETİYOR SOFRALAR BOŞ KALMIYOR

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta merkeze bağlı Senirce köyünde bulunan elma bahçesinde hasat yapan işçilerle bir araya geldi. Selçuk, burada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) elma hasadı ve sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Mustahattin Can Selçuk, "Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta´mızda elma hasadına başlamış bulunuyoruz. Kazasız, belasız, bereketli bir sezon geçirmek dileğiyle sezonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşıyor. Ancak bizler tarım sektörü olarak gördüğünüz gibi üretmeye devam ediyoruz. Amacımız sofralarımızın boş kalmaması. Önümüz kış artık evlerimizde daha fazla vakit geçireceğiz ve bu bereketli topraklarda ürettiğimiz meyvelerimizi evlerimizde tüketeceğiz. Pandemi sürecinde çoğu sektör olumsuz etkilendi. Ne var ki bizler tarım sektörü olarak her şartta çalışmak, üretmek zorundayız. İnsan otomobili olmadan da toplu taşıma kullanarak yaşamını sürdürebilir ama aç kalamaz. Bu bilinçle çalışıyor ve sofralarımızı donatmaya devam ediyoruz" dedi.

'1 SANTİM TOPRAK BOŞ KALMAMALI'

Ülkenin ekonomisi için tarım sektörünün önemli mihenk taşı olduğunu vurgulayan Başkan Selçuk, "Buradan tüm çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 santimetrekare toprağınızı dahi boş bırakmayın. Kendiniz köyünüzde yaşamıyor başka kentlerde yaşıyor olabilirsiniz. Köyünüzdeki arazinizi bir yakınınıza söyleyin eksin, diksin, üretsin. Kira da almayın. Bizim ülkemiz kalkınırsa tarım ile kalkınır" diye konuştu.

SOFRAYA MEYVE SUYU İÇİN ENDÜSTRİYE

Mustahattin Can Selçuk, bahçelerde titizlikle toplanan elmaların tasnif işleminden sonra soğuk hava depolarında muhafaza altına alındığını, ağaç altına dökülen elmaların ise çuvallanarak meyve suyu fabrikalarına gönderildiğini belirterek, manav ve marketlerden alınan elmaların en kaliteli ürün olduğunu da kaydetti.

'OKUL MASRAFLARIMI BURADAN ÇIKARIYORUM'

Isparta'da başlayan hasat sezonu işçiler için de ekmek kapısı oldu. Kimi ailesinin geçimi için elma bahçesinde çalışırken kimisi de eğitim masraflarını karşılayabilmek için daldaki elmaları özenle toplamaya koyuldu. Üniversite eğitimi gören Buket Kara (19), "Geçen yıl ilk kez annemle geldiğim elma toplama işine bu yıl uzaktan eğitim aldığım için de gelebildim. Buradan kazandığım para okul masraflarımı karşılıyor. Oldukça severek yapıyorum. Isparta elması oldukça lezzetli bir meyvedir ve herkesi elma yemesi konusunda tavsiyede bulunmak istiyorum" dedi.

'BAHÇEDE 400 İŞÇİ ÇALIŞIYOR'

Bahçede çalışan işçilerin başında çavuş olarak görev yapan Arif Turna ise sabah erken saatlerde başlayan elma hasadının meyveler zarar görmeden nasıl yapıldığını ve paketlendiğini şöyle anlattı:

"Ben aslen Konyalıyım ve uzun süredir bahçe sahipleriyle çalışıyorum. Tekleme işinden tutun da hasada varıncaya kadar işlere nezaret ediyorum. Bu bahçede şu anda tam 400 işçi çalışıyor. Bunu 3 ile çarparsak 1200 kişi eder. Yani buradan o kadar insan ekmek yiyor. Biz burada elmalarımızı güzelce kasalara doldurup gönderiyoruz. TIR'lara yüklenen elmalar bahçe sahibine ait olan soğuk hava deposunda tasnif edildikten sonra paketlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere soğuk hava deposunda muhafaza altına alınıyor. Elma hasadı 2 ay sürüyor."DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2020-09-27 09:11:29



