ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020’de düzenlenenTÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasının birincisi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) öğrencileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Gaziantep’de gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 organizasyonu 2427 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı organizasyonda projeler de yarıştı. TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında birinciliği Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAKBİDEB’in ‘Gıda ve Tarım’ alanında birinci olan ISUBÜ’lü Teknoloji Fakültesi öğrencilerine ödüllerini verdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mustafa Abdullah Kuş, Atakan Gürman ve Melek Baygın, “Tam Otonom İnsansız Hava Aracı ile Arazi Bilgi Sistemi” isimli projeleri ile TÜBİTAKBİDEB’ in “Gıda ve Tarım” alanında TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında birinci oldular.

TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da ISUBÜ’lü diğer öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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