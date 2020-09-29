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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan ordusuna katılmak için gönüllü oldular

İHA

Azerbaycan ordusuna katılmak için gönüllü oldular

Isparta’da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kudüs Platformu üyeleri, Azerbaycan ordusunda gönüllü asker olabilmek için dilekçe imzaladılar.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarının ardından Isparta’da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kudüs Platformu üyeleri gönüllü askerlik için harekete geçti. Bu kapsamda Azerbaycan ordusuna katılmak için dün başlatılan imza kampanyasına bir günde 50 kişi başvuru yaptı. Başvurular tamamlandıktan sonra imzalanan dilekçeler Azerbaycan Ankara Konsolosluğu’na gönderilecek.

“Gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katılmak istiyoruz”
Kudüs Platformu adına konuşan Evren Durmuş, Azerbaycan’ın 1988 yılından bu yana Ermenistan’ın hukuksuz tavırlarıyla işgal altında olduğunu belirterek, bu duruma son verilmesi gerektiğini ifade etti. Durmuş, “Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkıyken maalesef Ermenistan orayı hukuksuz bir şekilde işgal etmektedir. Biz de bu durumu gördükten sonra Ispartalı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kudüs Platformu olarak Türkiye’nin sesi bir şekilde Azerbaycan konsolosluğuna gönderilmek üzere gönüllü askerlik talebinde bulunduk. Bu talebin öncülüğünde iki devletin tek millet, tek ordu ile yaşadığını tüm dünyanın görmesini istiyoruz. Ermenistan’ın yaptığı Türk milletinin dirilişini ve yükselişinin önüne geçmek için yapılan bir plandı. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bütün platformlarda Türk milletinin Azeri kardeşlerinin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Bunu sadece dilekçe olarak değil, fiiliyata dökerek, Azerbaycan ordusuna katılmak istiyoruz” dedi.

“Devletimiz izin verirse gönüllü olarak gitmeye talibiz”
Durmuş, dün itibariyle başlattıkları gönüllü askerlik imza kampanyasına bir günde 50 kişinin başvuru yaptığını söyledi. Azeri ordusunu Türk devletlerinin ordusu olarak gördüklerine değinen Durmuş, “Bugün Kırgızistan, Çeçenistan ve Türkmenistan’da da olsa soydaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize bir sıkıntı doğduğu takdirde onların yanında olduğumuzu hiç unutmasınlar. Dilekçelerimizi Azerbaycan Ankara Konsolosluğu’na göndereceğiz. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız izin verirlerse gönüllü olarak gitmeye talibiz” diye konuştu.

“Hiçbir maddi ve manevi talebimiz yok”
Azerbaycan ordusunda gönüllü askerlik için hazırlanan dilekçede, “Kahraman Azerbaycan ordumuzun Ermenistan tarafından yapılan haince saldırı sonucu başlayan ve yıllardır işgal altında olan topraklarını geri almak için karşı taarruza geçen Azeri soydaş ve dindaş kardeşlerimle aynı cephede göğüs göğüse düşmana karşı savaşmak için Azerbaycan devletinden beni de gönüllü olarak başvurduğum askerliğe kabul etmesini talep ediyorum. Bizler kardeşlerimiz için asker değil düşmana atılacak mermi bile oluruz Elhamdülillah. Bunun sonucunda Azerbaycan devletinden hiçbir maddi ve manevi talebim yoktur” ifadelerine yer verildi.

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