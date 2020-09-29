Isparta’nın bir köyünde karantina 10 gün daha uzatıldı

Isparta’da merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde Kovid19 vakalarının devam etmesi üzerine karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.

Isparta’da merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde korona virüs (Kovid19) vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle 15 Eylül’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlanmıştı. Ancak Kovid19 vakalarının devam etmesi üzerine karantina süresi 10 gün daha uzatıldı. Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkeze bağlı 1118 nüfuslu Küçükhacılar Köyü’nde COVID19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Küçükhacılar Köyü’nün 15 Eylül 2020 tarihi saat17.00 itibariyle 29 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmişti. Ancak vakaların görülmeye devam etmesi ve son vakanın 24.09.2020 tarihinde görülmesi nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince Küçükhacılar Köyünde 29 Eylül 2020 Salı günü saat 17.00 itibariyle 10 (on) gün boyunca karantinanın devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

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