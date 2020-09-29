Tekelioğlu gitti, Karaca geldi

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Misli 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile yollar ayrıldı. Sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldığı öğrenilen Tekelioğlu’nun yerine Sandıklıspor’u şampiyon yapan ve Kestelspor’u başarıya götüren Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

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