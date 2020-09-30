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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlu kazada ölen anne ile kızı, sanık sürücü tarafından darbedildi

DHA

Oğlu kazada ölen anne ile kızı, sanık sürücü tarafından darbedildi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Satılmış Fırat'ın (24) geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde, sanık sürücü G.K. ile Fırat'ın ailesi arasında kavga çıktı. İddiaya göre G.K., anne Satı Gedik (44) ve kızı Burcu Fırat'ı (27) darbetti.
Geçen yıl 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, aşçı yardımcısı Satılmış Fırat'ın kullandığı motosiklete, G.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü G.K., iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık G.K., 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. G.K., bu kararla birlikte, infaz yasası gereği tutuklanmadı. Satılmış Fırat'ın ailesi, davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
ANNE İLE KIZINI DARBETTİ
Bugün görülen duruşma öncesinde sürücü G.K. ile ölen Satılmış Fırat'ın ailesi, Bölge Adliye Mahkemesi bahçesinde karşılaştı. Karşılıklı sataşmanın ardından G.K., iddiaya göre önce Satılmış Fırat'ın kız kardeşi Burcu Fırat'ı yere yatırdı. Ardından kendisine müdahale eden annesi Satı Gedik'i darbederek kolunu ısırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile G.K. uzaklaştırıldı. Çağrılan polis ekipleri, tarafları adliye yakınındaki polis merkezine götürdü. Satı Gedik, G.K.'dan şikayetçi oldu.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık G.K., Satılmış Fırat'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. G.K. savunmasında, kaza anında 50-60 kilometre hızlı seyrettiğini belirterek, ''Karşımda bir aracın farını gördüm. Sağa kaçmaya çalıştım, kaçamayınca sola manevra yaptım. Bu sırada motosikletle çarpıştım. Ben ölen kişiyi ve ailesini tanımam. Kasıtlı olarak kimseyi öldürmedim. Ölene rahmet diliyorum. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım" dedi.
Satılmış Fırat'ın annesi Satı Gedik ise sanığın oğluna çarptıktan sonra kendi aracını kontrol edip, kaza yerinden ayrıldığını belirterek, ''Güvenlik kameralarından gördüm. Sanık hızla oğluma çarpıyor. Sonra aracını bırakarak olay yerinden uzaklaşıyor. Oğlum için yoldan geçenler ambulans çağırmış. Kazadan 10 gün sonra sanığın ailesi beni telefonla aradı. Şikayetçi olmamız durumunda beni de oğlumun yanına göndereceklerini söyleyerek, tehdit ettiler. Sanığın tutuklu yargılanmasını istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi. Duruşma sonunda da Satılmış Fırat'ın ailesi sanığa tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Süleyman EKİN
2020-09-30 16:52:20

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