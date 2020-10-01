Isparta’da din görevlilerinden fotoğraf sergisi

Isparta’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı. Sergide kentteki tarihi camiler ile geçmişten günümüze diyanet işleri başkanlarının fotoğrafları sergileniyor.

Isparta’da 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları başladı. Bu kapsamda fotoğraf sergisi açıldı. Hacı Ali Gökgöz Camii İmam Hatibi Hasan Hüseyin Öztürk ve Sav Kasabası Yeni Camii İmam Hatibi Harun Yiğit’in hazırladığı sergisinin açılışına İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner de katıldı. Sergide Isparta ve Türkiye’deki tarihi camiler ile geçmişten günümüze diyanet işleri başkanlarının fotoğrafları yer alıyor.

“44 fotoğraf sergileniyor”

Sergi hakkında bilgi veren Sav Kasabası Yeni Camii İmam Hatibi Harun Yiğit, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açtıklarını söyledi. Yiğit, “Fotoğraf sergisinde Isparta’da bulunan tarihi eser camiler ve ülkemizdeki belirli büyük camilerimiz yer alıyor. Ayrıca geçmişten günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlarımızın fotoğrafları ve özgeçmişleri var. Toplamda 44 fotoğrafı sergiliyoruz. Sergimiz 7 Ekim’de sona erecek. Sergimize herkesi davet ediyoruz” dedi.

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