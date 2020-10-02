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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da altgeçit yeni yüzüne kavuşuyor

İHA

Isparta’da altgeçit yeni yüzüne kavuşuyor

Isparta’da belediye tarafından Özkanlar Kavşağı altgeçidinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Alt geçitte cephe kaplamaları ve aydınlatma yapılacak.
Isparta Belediyesi şehrin dört bir yanında gerek yatırım, gerekse şehrin daha da güzelleştirilmesi anlamında adımlarını bir bir atıyor. Şehir merkezinde yer alan Özkanlar Kavşağı alt geçidinde iyileştirme çalışmaları başlatıldı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında Özkanlar Kavşağı alt geçidinde cephe kaplamaları yapılıyor. Uzun yıllardır kullanılan ancak bakımsız kalan alt geçidin yıpranan cephe kaplamaları yenileniyor. Alt geçitte daha önce bir bölümünde yer alan kaplamaların yenisi tüm cephede uygulanacak.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak cephelerde profillerin montajına başlandı. Profil montajlarıyla birlikte profillerin üzerine cephe kaplamaları yapılacak ve yine alt geçitte aydınlatma yapılarak günün şartlarında modern bir görünüme kavuşturulacak.
Kötü görüntünün kaybolacağı altgeçit yeni yüzüne kavuşacak, 15 gün içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar esnasında, bu süreç içerisinde sürücülerin alt geçidi kullanırken, dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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