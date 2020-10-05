Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde 17’lik kesim çocuklarını okula göndermedi İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz: “Anasınıfında yüzde 17’lik bir kaybımız var” “Belki de Türkiye’de en iyi katılımlardan biri Isparta’da”

İHA

Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde 17’lik kesim çocuklarını okula göndermedi İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz: “Anasınıfında yüzde 17’lik bir kaybımız var” “Belki de Türkiye’de en iyi katılımlardan biri Isparta’da”

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde kentte okula gönderme oranlarının ilkokul birinci sınıflarda yüzde 90, okul öncesinde ise yüzde 83 olduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında okullar kademeli olarak 21 Eylül’de açılmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak ilkokul birinci sınıflar ile okul öncesinde yüz yüze eğitim başladı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde okullara katılımın iyi seviyede olduğunu belirterek, “Belki de Türkiye’de en iyi katılımlardan birisi Isparta’da” dedi.

“Ana sınıfında yüzde 17’lik bir kaybımız var”
Bu süreçte velilere öğrencilerini okula göndermeme hakkı tanındığına değinen Yılmaz, “Buna rağmen ilkokulda katılım yüzde 90’lara kadar yaklaştı. Ana sınıfında ise şu an ki rakamlara göre yüzde 17’lik bir kaybımız gözüküyor. Bu gerçekten iyi bir rakam ve ilerleyen süreçte biz artacağını da düşünüyoruz. Tüm Türkiye olarak pandemiye olumsuz bir katkımızın olmadığını görebiliyoruz. Bundan sonraki aşamada sayın bakanımızın da açıkladığı üzere bilim kurulundan çıkacak karara göre okullarımızı kademe kademe açmayı da planlıyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Veliler ve öğrencilerin okula hazır olduklarını gördük”
Sürekli olarak okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Yılmaz, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun da sık sık okullara uğradığını söyledi. Birinci sınıfta öğrencilerin okula hazır olma durumlarının çok yüksek seviyede olduğunu belirten Ömer Yılmaz, “Geçen yıl öğrencilerimizi anne ve babalarından ayrılırken ağlarken görüyorduk, bu yıl kesinlikle böyle bir duruma rastlamadık. Buradan şunu çıkarıyoruz, hem velilerin hazır olmaları yüksek hem de öğrencilerimizin yüksek” diye konuştu.

"Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları iyi uygulanıyor"
İl Milli Eğitim Müdürü Yolmaz, okullarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının çok iyi uygulandığını belirterek, “Okullarımızı gezerken öğrencilerimizin tamamının maskelerini kullandıklarını gördük. Bu durumu öğretmenlerimiz şöyle özetliyorlar, çocuklarımız verilen talimatlara aşırı yatkınlar. Ayrıca bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılıyor. Temizlik alışkanlıkları ilk günden itibaren öğretmenleri tarafından çocuklarımıza öğretildi. Okullarımızın dışarıdan çok daha güvenli olduğunu bu manada söyleyebiliriz. Temennimiz okullarımızı kademe kademe açmak olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İçel İdmanyurduspor: ...
Isparta’da yol kenarında sahipsiz bir tarih Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın yaptırdığı çeşme atıl durumda
YEREL HABERLER Isparta’da yol kenarında sahipsiz bir tarih Sadrazam ...
Isparta’da genç kayakçıların hayalleri gerçek oldu Harmanörenli sporcular artık daha profesyonel
YEREL HABERLER Isparta’da genç kayakçıların hayalleri gerçek ...
Isparta’nın karanfilleri Avrupa’yı renklendiriyor Kentte üretilen 150 milyon dal karanfilin tamamına yakını ihraç ediliyor Korona virüs karanfil ihracatını etkilemedi
YEREL HABERLER Isparta’nın karanfilleri Avrupa’yı ...
Jandarma Keçiborlu ilçesinde 50 traktöre reflektör taktı
YEREL HABERLER Jandarma Keçiborlu ilçesinde 50 traktöre reflektör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X