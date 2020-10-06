Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta’nın bal kabağına pazar aranıyor Köylünün yüzde 70'i bal kabağı üretiyor Büyükgökçeli köyü muhtarı Selçuk Öztürk: "Pazar sorunun çözümü için destek bekliyoruz”

İHA

Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta’nın bal kabağına pazar aranıyor Köylünün yüzde 70'i bal kabağı üretiyor Büyükgökçeli köyü muhtarı Selçuk Öztürk: "Pazar sorunun çözümü için destek bekliyoruz”

Isparta’nın merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde yetiştirilen bal kabağında rekolte bin tonun üzerine çıktı. Üretici, hasatına başladığı bal kabağında yaşanan pazar sorununun çözülmesi için destek bekliyor.
Isparta’da merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde bal kabağı hasatı başladı. Birkaç yıl önce iklim şartlarından dolayı alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan bal kabağında rekolte, yıllık bin tonun üzerine ulaştı. Köylünün yaklaşık yüzde 70’inin ürettiği bal kabağı, tatlı yapımında kullanılmasının yanı sıra bebek maması imalatında da değerlendiriliyor. Ancak üretici, bal kabağını pazarlamada sorun yaşıyor ve bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

“Köyün yaklaşık yüzde bal kabağı 70’i üretiyor”
Büyükgökçeli köyü muhtarı Selçuk Öztürk, daha önce bal kabağını köyde birkaç kişinin yetiştirdiğini ancak iklim şartlarının olumsuz olmasından dolayı meyvelerin elde kalmasıyla çiftçilerin bu ürüne yöneldiğini söyledi. Köylünün şu anda yüzde 70’ye yakınının bal kabağı üretimi yaptığına değinen Öztürk, “Bal kabağında tonaj ve rekolteyi yakaladık. Üreticilerimiz ürettikleri bal kabaklarını genellikle Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul gibi yerlere gönderiyor. Pazar konusunda biraz sorun yaşanıyor. Ama tarlada tonajı yakaladığımız için değerini buluyor. Köyümüzde yıllık bal kabağı üretimimi binbin 500 tonu buluyor. Bal kabağı lokantalarda tatlı olarak kullanılıyor. Ayrıca çocuk mamasında kullanılmak üzere fabrikalara da gidiyor. Pazarcı esnafımız da gelip bahçelerimizden bal kabağı alıyorlar” dedi.

“Çiftçiler daha az maliyetli olduğu için yöneldiler”
Isparta’da başka bölgelerde çok fazla bal kabağı yetiştirilmediğine dikkat çeken Öztürk, istenilen tonaj yakalandığı takdirde üreticinin kazandığını belirtti. Büyükgökçeli köyünde daha önce üreticilerin salçalık domates, biber gibi ürünler yetiştirdiğini kaydeden muhtar Öztürk, “Ancak maliyetlerin yükselmesinden dolayı onları üretenler azaldı. Bal kabağı üretimi diğer ürünlere göre daha az maliyetli. O yüzden çiftçilerimiz bu ürüne yöneldi” diye konuştu.

“Pazar konusunda sıkıntı yaşıyoruz”
Selçuk Özürk, bal kabağının pazarlama konusunda destek beklediklerini ifade ederek, “Tanıtamadık kendimiz. O yüzden pazar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. Ürünü depoluyoruz. Fakat özel depolama alanlarımız yok. Evlerimizin altında saklamaya çalışıyoruz. Isparta’da kış ayları sert geçtiği için bal kabağı çürüyor. Tarladan direkt olarak satsak daha çok maddi değer elde ederiz” ifadelerini kullandı.

“65 kilograma kadar bal kabağı yetişiyor”
Bal kabağı üretici Mehmet Demirci ise hasadın güzel geçtiğini ancak pazar sorununun kendilerini düşündürdüğünü belirtti. Pazar sorununun tanıtım veya festivalle aşılabileceğini ifade eden Demirci, bir dekar alandan 7 tona kadar ürün alabildiklerini söyledi. Demirci, “Dekar başı ortalama 5 ton normal. 65 kilograma kadar bal kabağı yetiştirdiğimiz oluyor. Ancak ideali 2530 kilogram” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da kadın girişimcilerin hedefi kırsal turizm 7 kadın girişimciyle başladılar 20 üyeye ulaştılar
YEREL HABERLER Isparta’da kadın girişimcilerin hedefi kırsal ...
Isparta’da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Isparta’da çatı yangını korkuttu
Isparta’da Amatör Spor Haftası başladı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Gevrek: “Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da Amatör Spor Haftası başladı Isparta ...
Isparta Belediye Meclisi ortak bildiri ile Ermenistan’ı kınadı
YEREL HABERLER Isparta Belediye Meclisi ortak bildiri ile ...
Otomotiv sektöründe yaşadığı yedek parça sorununa hurda araçları parçalayarak çözüm buldu Hurda ve kazalı araçları tek tek parçalara ayırıyor Bir araçtan 8-10 bin arasında parça çıkarıyor
YEREL HABERLER Otomotiv sektöründe yaşadığı yedek parça sorununa ...
Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde 17’lik kesim çocuklarını okula göndermedi İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz: “Anasınıfında yüzde 17’lik bir kaybımız var” “Belki de Türkiye’de en iyi katılımlardan biri Isparta’da”
YEREL HABERLER Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde ...
TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İçel İdmanyurduspor: ...
Isparta’da yol kenarında sahipsiz bir tarih Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın yaptırdığı çeşme atıl durumda
YEREL HABERLER Isparta’da yol kenarında sahipsiz bir tarih Sadrazam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X