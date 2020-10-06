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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da uzaktan eğitime saatinde katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu

İHA

Isparta’da uzaktan eğitime saatinde katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu

Isparta’da uzaktan eğitim saatinde derse katılmayan öğretmen İsmail Erginbaş, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4933 Sokak’ta 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmen olarak görev yapan İsmail Erginbaş (43), saat 13.00’da öğrencileriyle internet üzerinden uzaktan eğitim gerçekleştirecekti. Ancak Erginbaş, ders saatinde eğitime katılmadı. Bunun üzerine görev yaptığı okulun yönetimi, İsmail Erginbaş’a ulaşmaya çalıştı. Erginbaş’a ulaşamayan okul yöneticileri, durumu ailesine bildirdi. Eve gelen yakınları İsmail Erginbaş’ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İsmail Erginbaş’ın öldüğünü belirledi. Erginbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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