Isparta’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam, komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1718 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, komşuları evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Cevat Yaşar Muşmula’dan bir süredir haber alamadı. Bunun üzerine eve giden komşular, Muşmula’nın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Cevat Yaşar Muşmula’nın öldüğünü belirledi. Muşmula’nın cenazesi polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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