Kaymakam Çelik’ten tarım işçilerine korona virüs denetimi

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Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, elma bahçelerinde üreticileri ve tarım işçilerini korona virüs tedbirlerine uyup, uymadıkları konusunda denetledi.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran korona virüs (Kovid19) salgınının Eğirdir sağlığı açısından oluşturduğu riskleri yönetebilmek ve en aza indirebilmek adına Kaymakam Adem Çelik, Yukarı Gökdere köyündeki elma bahçelerini ve soğuk hava tesislerini habersiz denetledi. Kaymakam Çelik, Kaymakam adayı Mehmet Akif Temur ile birlikte bahçelerde tarım işçilerinin ve soğuk hava deposunda çalışanların tedbirleri uyup, uymadığını kontrol etti.

Kaymakam Çelik, elma bahçelerindeki ve soğuk hava tesislerindeki bu denetimlerin hasat sezonu boyunca aralıksız ve habersiz olarak devam edeceğini bildirdi

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