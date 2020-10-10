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Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı Polis kavgaya karışan 3’ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı

İHA

Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı Polis kavgaya karışan 3’ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı

Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki Osman Elvan bıçaklanarak, öldürüldü. Olayda darp edilen Ahmet Demirel ise hastanede tedavi altına alınırken, polis kavgaya karışan 3’ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 00.45 sıralarında Gökçay mesirelik alanının üst kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Elvan ve Ahmet D.(22) ve yanlarında bulunan N.B. K.K. ve H.B. adlı kadınlar ile M.Ç. ve H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B. Osman Elvan’ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. M.Ç. ise Ahmet Demirel’i darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Osman Elvan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet D. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis olayın ardından kavgaya karışan 3’ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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