Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBEST

Isparta'da Osman Elvan´ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel´in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hüseyin Bayraktar ve Mustafa Çelik ise sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-10-10 23:56:40



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