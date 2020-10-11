Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da, yılda ortalama 15 bin ton gül çiçeği üretimi yapılıyor. Her 3 bin 500 kilodan elde edilen 1 kilo gül yağı ise 5-6 bin dolara satılıyor. Gül yağının, önceki yıllarda 12-13 bin eurodan alıcı bulduğu kaydedildi.

Isparta'da bir kozmetik firmasında çalışan kimyager Ahmet Doğaner, kente çok büyük ekonomik katkı sağlayan gül çiçeğinden elde edilen gül yağının, kozmetik sektöründe de kullanıldığını söyledi. Gülü Isparta'ya ilk diken kişi olan Gülcü İsmail Efendi'yi rahmetle andıklarını aktaran Doğaner, "Kendileri Isparta'ya çok büyük ekonomik katkı sağlamıştır. Bizler de yolundan devam ediyoruz. Gülcülük Ispartamız için çok önemli bir geçim kaynağı. Yaklaşık 15 bin kişi, Isparta ve Göller Bölgesi'nde gül tarımı, gül kozmetiği ve gül üretimiyle gelir kaynağına sahip" dedi.

YILDA 15 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

Gül yağından başlayarak, kozmetik ürünlerine kadar birçok ürünün üretiminin gerçekleştiğini anlatan Ahmet Doğaner, "Gül, ülkemiz açısından döviz girdisine sahip ürün. Isparta´da gül sezonunda yaklaşık 15 bin ton gül çiçeği üretilmektedir. Bu gül çiçeği, gül konkreti ve gül yağı şeklinde, 3 ana başlık altında ham madde üretimi gerçekleşmektedir. Yaklaşık 3 bin 500 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül yağı, yine yaklaşık 400 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül konkreti üretilir. Temel iki ham madde gül yağı ve gül suyudur. Gül yağı ve gül konkretinin kullanım alanlarına bakarsak kozmetik sektörü başta olmak üzere, ilaç ve gıda sanayiinde kullanılmaktadır. Dünyada birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır" diye konuştu.

'GEÇEN YILLARDA KİLOSU 12-13 BİN EURO'YDU'

Üretilen gül yağının kilosunun geçen yıllarda 12-13 bin eurodan alıcı bulduğunu belirten Doğaner, "Son iki yılda 5-6 bin dolara kadar geriledi. Bunun başlıca sebepleri dünya üzerindeki ekonomik krizler nedeniyle kozmetik tüketiminin azalması, kozmetik tüketimine paralel olarak gül yağı ve gül konkretinin azalması. Gül yağı sektöründe ekonomik olarak sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sıkıntı da doğrudan çiftçimize ve gül çiçeği fiyatına yansımaktadır" dedi.

'GÜL YAĞI ÜRETMEK ZAHMET VE HASSAS BİR SÜREÇ'

Fabrikalarda kazanlarda su buharı distilasyonu yöntemiyle 500 kilo gül çiçeğinin distile edilmesinin ardından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda gül yağı üretiminin yapıldığına dikkati çeken Doğaner, "Zahmetli ve hassas bir süreç. Bu yüzden çok değerli, altın ile yarışmaktadır. Yarım kilo gül yağından binlerce kozmetik ürünü elde edebilirsiniz" diye konuştu.

GÜL YAĞINDAN ÜRETİLEN ÜRÜNLER

Gül yağı ve gül konkretinden özellikle krem, losyon, şampuan, duş jeli, oda kokusu, parfüm gibi pek çok ürün üretildiğini belirten Doğaner, "Gül çiçeği Bulgaristan ve Isparta´da yetişen, dünyanın temel kozmetik ham maddelerinden biri olma özelliğine sahip. Bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı. Köylerimizde hemen hemen her ailenin irili ufaklı gül bahçeleri olduğunu muhakkak görürsünüz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-10-11 09:55:37



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