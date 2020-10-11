Kanserle mücadelesinde kalemine sarıldı, evinin altını kültür sanat evine dönüştürdü Zeki Çelik: “Kanser sürecinde beni ayakta tutan kalemim, duygularım ve hislerimdir”

Isparta’da yaşayan şair ve yazar Zeki Çelik, 6 yıl önce yakalandığı kolon kanseriyle mücadelesinde kalemine tutundu. Yazmaktan geri durmayan Çelik, evinin alt katını kültür ve sanat evine dönüştürerek, eserlerini vatandaşlara açtı.

Isparta’da yaşayan Zeki Çelik (65), 49 yıldır şair ve yazarlık yapıyor. Bugüne kadar 30 eser yayımlayan Çelik, evinin alt katını ‘Zekice Kültür ve Sanat Evi’ne dönüştürdü. Burada eserlerini, aldığı ödülleri ve belgeleri sergileyen Çelik, oluşturduğu küçük kütüphane ile de vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. 2014 yılında kolon kanserine yakalanan Çelik, geçen sürede kanserle savaşında kalemiyle hayata tutundu. Kanserle mücadelesinde de yazmaktan hiç geri durmayan Zeki Çelik, kanser sürecini anlatan ve hastalara moral vermek amacıyla 5 farklı eser kaleme aldı.



“Yazmaya tekerlemelerle başladım”

Sanat hayatına 1971 yılında Ankara’da başladığını belirten Zeki Çelik, yazmaya ilk olarak tekerlemelerle başladığını söyledi. Daha sonra destan, şiir, roman, fıkra, masal, mantık soruları ve soru bilmeleri alanında devam ettiğini ifade eden Çelik, “Türkiye’de şair ve yazarların devamlı olarak geri planda olduğunu düşündüm. ‘Ben bu işi yaparsam tam yapacağım’ dedim. Benim dışımdaki imkanı olmayan arkadaşlara imkan sağlamak istedim. İlk olarak Göller Bölgesi Şair ve Yazarlar Derneği’ni kurdum. Buradaki amacım kalem tutan ellerin, doğru konuşan dillerin, seven gönüllerin bir arada olmasını istedim ve bunu başardım. Daha sonra 1990 yılında Türkiye’de kiralama okuma sistemini başlatmış oldum. Bu da yetmedi, arşivim, çalışmalarım yığıldı, bunları da sanat evinde toplamak istedim. 2014 yılında kültür ve sanat evim uluslararası şair ve yazarların katılımıyla açıldı” dedi.



“Burası kültür hazinesi”

30 adet yayımlanmış, 100’ü aşkın da yayımlanacak eseri bulunduğunu kaydeden Çelik, “Bu sanat merkezinde arşivimin yanı sıra gönül dostlarımın imzalayarak vermiş olduğu kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler var. Ayrıca uluslararası ve Türkiye genelinde antoloji olarak yayınlamış olduğumuz eserler. Onun dışında plaketler, katılım ve onur belgeleri var. Özetle edebiyat ve kültür alanında ihtiyaç olan her şeyin bu sanat evinde olduğunu söyleyebilirim. Burası kültür hazinesi. Tüm öğretmen ve öğrenciler buradan istifade edebilirler. Burada kaynak aramaya gelen öğrenciler oluyor. Ben o konuda kapılarımı açıyorum. Burada zaman yetmezse o kaynağı veriyorum araştırmasından sonra geri getiriyorlar” diye konuştu.



“Kanser sürecinde beni ayakta tutan kalemim, duygularım ve hislerimdir”

2014 yılının sonunda kolon kanserine yakalandığını anlatan Çelik, bağırsağının 64 santim kesildiğini, 6 kez kemoterapi gördüğünü ifade etti. Farklı hastalıklarla birlikte 4 ameliyat geçirdiğine değinen Çelik, “Kendi kendime dedim ki ‘benim kanser olmamda da bir sebep var, rabbim bunu bana layık gördü.’ Sağlıkla ilgili 5 kitap çıkardım. Ayrıca moral motivasyon için komik olaylar hikayeleri çıkardım. Bütün hastalara moral verecek eserleri çıkarmaya çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Kanser sürecinde beni ayakta tutan kalemim, duygularım ve hislerimdir. Hiçbir zaman ölümden korkmadım. Kanseri arkadaş olarak bildim. Onun için ‘Kanser Sana Güle Güle’ isminde bir kitap çıkardım. İnsanın meşguliyeti olduğu zaman hastalığı unutuyor. Ama meşguliyetin olmazsa beyninde hastalığı yaşatırsan o hastalık seni terk etmiyor. Şükür halime diyorum, diğer arkadaşlara da örnek olmak istiyorum. Kanseri inşallah yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

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