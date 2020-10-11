MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na erken seçim yanıtı “Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na erken seçim yanıtı “Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş”

İHA

MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na erken seçim yanıtı “Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş”

Partisinin Isparta il başkanlığı kongresine katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, erken seçim konusunda Devlet Bahçeli’ye yaptığı çağrıya “Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş” diyerek yanıt verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il başkanlığının 13’üncü olağan kongresi gerçekleştirildi. Gökçay mesirelik alanında bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

“Başkalarının gündeminin peşine takılmayız”
Kongrede konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, partisinin kendi gündemine hâkim bir siyasi parti olduğunu belirtti. Zaman zaman birilerinin ortaya bir gündem attığını kaydeden Akçay, “İsterler ki o gündemin peşine takılsınlar. Bazen bize eleştiri yönelttiler. Filanca yerde bir şey oluyor Milliyetçi Hareket Partisi’nden neden hamle yok dediler. Çünkü biz başkalarının gündeminin peşine takılmayız” dedi.

“Tavsiyemiz 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin” şeklinde bir açıklama yaptığını ifade eden Akçay, “Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Tavsiyemiz budur” diye konuştu.
Tek listeyle gidilen seçimde mevcut MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, yeniden il başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanserle mücadelesinde kalemine sarıldı, evinin altını kültür sanat evine dönüştürdü Zeki Çelik: “Kanser sürecinde beni ayakta tutan kalemim, duygularım ve hislerimdir”
YEREL HABERLER Kanserle mücadelesinde kalemine sarıldı, evinin ...
Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
YEREL HABERLER Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara ...
Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Isparta’da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama
YEREL HABERLER Isparta’da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama
AK Parti Isparta Merkez İlçe’de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi
YEREL HABERLER AK Parti Isparta Merkez İlçe’de Ahmet Yasir Pirimoğlu ...
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı Polis kavgaya karışan 3’ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 ...
Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu Zihinsel engelli kardeşi ile artık daha rahat bir evde yaşayacak
YEREL HABERLER Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine ...
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Adıgüzel: “Aksu yayla çileği bir marka haline geldi”
YEREL HABERLER 20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ...
Isparta’da atıl durumdaki mesirelik alan yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Isparta’da atıl durumdaki mesirelik alan yeniden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X