Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da oturan Gamze Esgicioğlu (23), kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis, olay sırasında evde olan 4 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Apart dairede kalan Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

GELDİKLERİ OTOMOBİL KAMERADA

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-10-13 11:12:45



