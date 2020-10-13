Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı (3)

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SEVGİLİSİ DE DAHİL 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 erkek şüphelinin işlemleri tamamlandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden birinin Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğu öğrenildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2020-10-13 17:03:49



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