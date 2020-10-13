Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı (3)

SEVGİLİSİ DE DAHİL 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 erkek şüphelinin işlemleri tamamlandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden birinin Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğu öğrenildi.
Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-10-13 17:03:49
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