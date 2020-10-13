Isparta’daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yıllarca türbe sanıldı ama... Bakın ne çıktı!

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Isparta’da Anadolu Mahallesi 131. Cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Gamze Esgicioğlu bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, aralarında genç kadının sevgilisinin de bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 erkek şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye 3 araçla getirilen şüpheliler, içeriye mahkum girişinden alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.