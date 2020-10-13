Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA´nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR´a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş (21) feci şekilde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında YalvaçSenirkent karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Kocabaş´ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Yalvaç ilçe merkezine seyir halindeyken önünde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başı gövdesinden ayrılan otomobil sürücüsü Murat Kocabaş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Murat Kocabaş´ın cenazesi morga konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2020-10-13 21:55:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.