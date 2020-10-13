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Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA´nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR´a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş (21) feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında YalvaçSenirkent karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Kocabaş´ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Yalvaç ilçe merkezine seyir halindeyken önünde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başı gövdesinden ayrılan otomobil sürücüsü Murat Kocabaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Murat Kocabaş´ın cenazesi morga konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

2020-10-13 21:55:45



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