Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı (4)



SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sevgilisi Hasan Bölüm ile olay sırasında evde bulunan M.K., H.Y. ve İ.O.B.´nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3´ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hasan Bölüm ifadesinin ardından tutuklandı. H.B., polis eşliğinde adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

`BIÇAĞI ÇEVİRMEK İSTERKEN SAPLANDI´

Hasan Bölüm'ün ifadesinde, kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğu´nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, bunun üzerine bıçağı geri çevirmek istediği sırada Gamze Esgicioğlu´na saplandığını anlattığı öğrenildi.

BIÇAK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Öte yandan yapılan otopsisinde Gamze Esgicioğlu´nun vücudunda bıçak ve darp izlerine rastlandığı ortaya çıktı Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gamze Esgicioğlu´nun cenazesi, Denizli´nin Kale ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Esgicioğlu´nun cenazesinin yarın Kale ilçesindeki Demirciler Mahallesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN

2020-10-14 00:05:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.