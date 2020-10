Türkiye Ziraat Kupası 1. turunda Isparta 32 Spor, normal süresi 22 sona eren maçta Kemerspor’u uzatma bölümünde bulduğu golle 32 mağlup etti.





Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Berkay Erdemci x, Kadir Günal xx, Güner Mumcu xx

Isparta 32 Spor: Murat Can xx, Batuhan xx (Mustafa Diler dk. 86 x), Emir Kaan Gültekin xxx (Emre Fırtına dk. 90 x), Serdar xx, Efşan xxx, Kaan xx (Oğuzhan Açil dk. 115 ?), Kadir xx, Nurettin xxx (Semih dk. 80 x), Oğuzhan Palaz xx (Volkan Serim dk. 51 xxx), Bekir Karadeniz x (Emre Bozatlı dk. 51 x)

Kemerspor 2003: Osman Tepe xx, Umut Çelik xx (Erdin dk. 63 x), Tolgahan xx (Mert dk. 96 x), Bilal xx, Mehmet xx, Hasan Türk x, Hasan Can xx (Talha dk. 69 x), Yasin xx (Cem dk. 84 x), Rıza Şen xx (Cem dk. 84 x), Deniz Ataç xx, Sercan xx

Goller: Emir Kaan (dk. 36), Volkan Serim (dk. 63), Efşan (dk. 110) (Isparta 32 Spor), Deniz Ataç (dk. 42 pen.), Arif Birşen (dk. 90+5 k.k.) (Kemerpor 2003)

Sarı Kartlar: Efşan, Murat Can Yıldız, Semih, (Isparta 32 Spor), Hasan Türk (Kemerspor 2003)

