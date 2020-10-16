Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar Mücahit Çelik: “Her şeyimi kaybettim, şimdi insan gibi yaşamayı öğrendim” Hasan Güzeldokumacı: “Anne ve babamı dinlemediğim için çok pişmanım”

Isparta’da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilaçsız rehabilite sürecindeki 26 yaşındaki Mücahit Çelik ve 27 yaşındaki Hasan Güzeldokumacı yaşadıklarını anlattı. Gençler, arkadaş çevresiyle düştükleri madde bağımlılığının kendilerini hayattan kopardığını ifade ederek, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalıştıklarını belirttiler.

Isparta’da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği bünyesindeki Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde madde bağımlıları ilaçsız tedavi ile yeniden hayata tutunuyor. Yaklaşık 51 dönüm arazi içerisinde bulunan merkezde hobi bahçesi, at çiftliği, spor salonu, kütüphane, oyun salonu ve havuz gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor. Merkeze gelen madde bağımlıları, etkinlik ve farklı aktivitelerle rehabilite oluyor. Bugüne kadar merkeze kabul edilen 400 madde bağımlısından 300’ü hayata yeniden tutunurken, 100'ü ise farklı nedenlerle rehabilite süreci tamamlanmadan ayrıldı.

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