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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınları ve gazilerden Belediye Başkanı Başdeğirmen’e dernek binası teşekkürü

İHA

Şehit yakınları ve gazilerden Belediye Başkanı Başdeğirmen’e dernek binası teşekkürü

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Isparta Şube Başkanı Musa İrez ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Isparta’da bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “Derneğimizin sizin göstermiş olduğunuz büyük ilgi, alaka ve hizmetleri sonrasında yeni binasını bizlerde ziyaret etme fırsatında bulunduk. Allah sizlerden razı olsun. Bu ilgiyi, duyarlılığı artırmak için göstermiş olduğunuz bu çaba Türkiye’mizdeki birçok ilimize de örnek bir davranış. İnşallah şehit ailelerimize ve gazilerimize yaraşan bu binada bizde Isparta şubemiz olarak elimizden geldiği kadar sizlere yakışan bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Her şey için biz çok teşekkür ederiz” dedi.
Gazilerin, şehitlerin ve şehit yakınlarının kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz devletimizin toprağını böldürmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için ‘ya istiklal ya ölüm, ölürsek şehit, kalırsak gazi’ diyerek çıktıkları mübarek yolda bizim ülkemizi bugünkü hallerde dik tutabilmek için hem kanıyla, hem canıyla bir mücadele içerisinde olmuştur. Şehitlerimizin geride bıraktığı eş ve çocukları, yakınları bizler için çok değerlidir. ‘ya şehit oluruz, ya gazi oluruz’ diyerek yola çıkan siz gazilerimizden de Allah razı olsun. Ülkemiz için göstermiş olduğunuz fedakarlıklar böyle küçük şeylerle ölçülmesi çok doğru değil, mümkün değil” şeklinde konuştu.
Daha önceki dernek ziyaretlerini çok hoş olmayan binalarda yaptıklarını dile getiren Başdeğirmen, yine bir ziyaret esnasında dernek başkanlarının ‘burası bize yakışmıyor’ sözünü hatırlatarak, ’Asıl size değil, bize yakışmıyor’ dediğini belirtti. Başdeğirmen, aldıkları kararla göreve gelir gelmez 19 Eylül Gaziler Gününde Fatih Mahallesindeki yeni dernek binalarının temelinin atıldığını, 15 Temmuz 2020’de de açılışının yapıldığını söyledi.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerinin, çocuklarının, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ne yaparsak yapalım, sizlerin, şehitlerimizin vatanımıza, milletimize vermiş oldukları destekleri karşılamamız hiçbir şekilde mümkün değil. Bugüne kadar ülkemize hizmet eden siz değerli gazilerimize, ülkemiz için şehit olan şehitlerimizin ailelerine, çocuklarına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

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