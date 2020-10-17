Isparta’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki Celalettin Kunkart evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Işıkkent Mahallesi 5609 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Celalattin Kunkart’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kunkart’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Kunkart’ın öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kunkart’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kunkart’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.