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Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 5. maçında Başkent temsilcisi Altındağspor’u 40 mağlup etti.



Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Levent Balcı xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Atatan Tutan xx

Isparta 32 Spor: Gökhan xx, Efşan xx, Kadir xxx, Volkan Çekiç xx, Arif Birşen xx, Semih Üstün xx (Emre Yüksektepe dk. 85 ?), Serdar Ümit xxx, Nurettin Çakır xxx (Mustafa Diler dk. 85 ?), Bekir Karadeniz xx (Emre Fırtına dk. 58 xx), Emir Kaan xxx (Emre Bozatlı dk. 78 x), Volkan Serim xx

Altındağspor: Süleyman x, Furkan x Ünsal (Ercan dk. 76 x), Gürkan x, Emre x, Bayram Can x (Utku dk. 46 x), Gökhan x, Emrah x, Timuçin x, Burak Toker x (Alperen dk. 46 x) (Fatih Karslı dk. 65 x), Furkan Güneş x, Onur xx,

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 21), Nurettin Çakır (dk. 72 ve dk. 84), Kadir Turhan (dk. 78) (Isparta 32 Spor)

Kırmızı Kart: Furkan Güneş (dk. 48) (Altındağspor)

Sarı Kartlar: Nurettin Çakır, Arif Birşen (Isparta 32 Spor), Gürkan Alver, Utku Doğan, Gökhan Şahin (Altındağspor)

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