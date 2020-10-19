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Gül çiçeği için 7.35 TL fiyat belirlenen gül üreticisi dekar başına destek bekliyor Üreticiler: “Bu yıl 8.50 - 9 TL fiyat bekliyorduk”

İHA

Gül çiçeği için 7.35 TL fiyat belirlenen gül üreticisi dekar başına destek bekliyor Üreticiler: “Bu yıl 8.50 - 9 TL fiyat bekliyorduk”

Dünya gülyağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da üreteciler gül çiçeği için kilogram başına açıklanan 7.35 TL'lik fiyatı düşük buldu. Üreticiler beklentilerinin 8.509 TL olduğunu belirterek dekar başına destek istedi.
Isparta, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini tek başına karşılıyor. Kentte Mayıs ayının ortalarında başlayan gül hasadı Haziran ayı sonunda tamamlandı. Topladıkları gül çiçeğini fabrikalara teslim eden üreticiler, fiyatların belli olmasını bekledi. Özel sektör Eylül ayı itibariyle 6.506.86 TL’den üreticilerin ücretlerini ödemeye başlarken, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) geçen hafta gül çiçeği için kilogram başı 7.35 lira fiyat açıkladı. Isparta’nın önemli gül üretim merkezlerinden biri olan Güneykent beldesinde üreticiler fiyatı düşük buldu.

“Rakamlar her yıl geriye gidiyor”
Gül üreticisi Onur Kozluca, gül fiyatlarından memnun olmadıklarını belirterek, rakamların bu yıl da geriye gitmeye başladığını söyledi. Gübre, mazot ve işçilik masraflarının artmasına rağmen gül fiyatlarının düşmesine anlam veremediklerini dile getiren Kozluca, “Yurtdışından gelen gübreyi dolar üzerinden pahalı alıyoruz ancak gülü dolar üzerinden satmamıza rağmen zararına satıyoruz, bu işi çözemedik” dedi.

“Devletimizden dekar başına destek talep ediyoruz”
Özel sektörün bu yıl Güneykent’te üreticiye kilogram başı 6,506,86 TL arasında dağıtım yaptığını kaydeden Kozluca, “GÜLBİRLİK 7.35 TL fiyat açıkladı ancak GÜLBİRLİK’in açıkladığı fiyata uyulmuyor. Biz, gül üreticilerine destek çıkılmasını istiyoruz. Devletimizden dekar başına destek talep ediyoruz. Çünkü gülün kilogramında 55.50 TL arasında bir maliyeti var. Bunun içerisinde işçilik, mazot, yol, çapalama ve ilaçlama masrafları bulunuyor” diye konuştu.

“Gül, 10 TL olsun demiyoruz”
Bu sezon için fiyat beklentilerinin 8.509 TL arasında olduğunu belirten Onur Kozluca, “Aslında çok bir fiyat da istemiyoruz. Gül, 10 TL olsun demiyoruz. Ama bu yıl 8509 TL olsaydı çok güzel olurdu. Gül hasat sezonu iyi geçti sayılır fakat fiyatlar bizi üzdü” dedi.

“Kilogram başına 5 TL masraf var”
Gül üreticilerinden Ramazan Özcan da açıklanan fiyatların bu yıl beklentinin altında olduğunu söyledi. Özcan, “Üreticiye verilen fiyat 6.507.35 TL arasında oldu. Daha önce 1.502 TL’ye toplattığımız gülün bu yıl yaklaşık 3 lira işçilik maliyeti oldu. Gübre ve diğer masraflarla kilogram başına 5 TL’yi buldu. Ayrıca bu yıl bazı bölgelerde soğuk vurgunluğu oldu. Zirai don olayından dolayı bazı bölgelerde rekolte düşüklüğü yaşandı. Dolara bağlı olarak girdiler arttı, gül de yurtdışına dolar üzerinden gidiyor. Gül fiyatının artması gerekirken düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl gül fiyatının 9 TL’den aşağı olmaması gerekirdi”
Gül için devletten dekar başı destek beklediklerinin altını çizen Özcan, çiftçilerin toplanarak GÜLBİRLİK adı altında bir kooperatif kurduğunu ifade etti. Özcan, “Yurtdışından gül alıp sattıkları için biz de mağdur oluyoruz. Yerli gülümüze destek çıkılmasını bekliyoruz. Bu yıl gül fiyatının 9 TL’den aşağı olmaması gerekirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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