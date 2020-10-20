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Banyo kazanı ustası, mesleğinin son temsilcilerinden

DHA

Banyo kazanı ustası, mesleğinin son temsilcilerinden


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 54 senedir banyo kazanı imalatı yapan Hasan Bektaş (66), doğal gaz kullanımının ve yaygınlaşmasının ardından mesleğinin yok olmak üzere olduğunu söyledi. Günde 1-2 tane zar zor satış yaptığını belirten Bektaş, "Ölünceye kadar mesleğimi sürdüreceğim" dedi.
Hasan Bektaş, 1213 yaşlarındayken çıraklığını yaptığı banyo kazanı imalatı mesleğini 54 senedir devam ettiriyor. 3 çocuk babası Hasan Bektaş, o yıllar Isparta'nın en iyisi ustasının yanında bu işi öğrendiğini söyledi. O yaşlarda 6,5 sene sanat okuluna gittiğini kaydeden Bektaş, "Elektrik ve elektronik bölümünü bitirdim. Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum" dedi.
'ZOR GÜNLERDE KULLANANLAR VAR'
Kentte eskiden günde 10 banyo kazanı sattığını kaydeden Bektaş, "Şimdi haftada 12 tane zor satıyoruz. Doğal gazın yaygınlaşması ve milletimizin lükse alışmasından dolayı talep azaldı. Şimdi tekrar taktıranlar var. Bazı müşterilerimiz doğal gaz ısıtmadığı için kışın zor günlerde kullanıyor. Şu an eski binalarda kullanılıyor. 'Isınamıyorum' diyenlerin evine banyo kazanı takıyorum. Yaz geldiğinde söküyor. Kış geldiğinde takıyor" diye konuştu.
'BU İŞ GENÇLİĞİMİZDE SÜPERDİ'
Bir banyo kazanının üretiminin oldukça zahmetli olduğunu kaydeden Bektaş, "Birçok kez elden geçiyor. Günde 1 tane üretebiliyoruz. Eskiden talep çoktu. Günde 510 tane üretiyorduk. Kazanlar 250300 lira arası, kalitesine göre 600 liraya kadar çıkıyor. Bakır yapan bir tek ben kaldım. Onu da zor buluyoruz. Bu iş gençliğimizde süperdi. Bitiyor artık bu meslek. Kendi yerimiz olduğu için sürdürmek zorundayız" dedi.
'BEN ÖLÜNCE HURDA FİYATINA SATILIR'
Kendisinden sonra bu mesleği sürdürecek kimse olmadığını belirten Hasan Bektaş, "Oğlum var, devam ettireceğini zannetmiyorum. Isparta'da yapan birkaç kişi kaldı, onlar da bitecek. Çıraklığımdan bu yana girmediğimiz ev kalmadı. Hizmet vermediğimiz ev kalmamıştır. Ölünceye kadar devam ettireceğiz. Zaten bu iş de öldü. Bu malzemeler çok pahalıydı. Şimdi bunlar çok ucuz. Ben öldükten sonra çocuklarım hurda fiyatına satar. Yapacak kişi olmayınca" diye konuştu.
YILIN AHİSİ SEÇİLDİ
Isparta'da geçen eylül ayında Ahilik Haftası kutlama etkinlerinde Yılın Ahisi seçilen ve kaftan giydirilen Hasan Bektaş, "Çok gururlandım beni seçtikleri için. Hepsinden Allah razı olsun. Demek ki bu memlekette bir kariyerimiz varmış" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-10-20 07:54:05

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