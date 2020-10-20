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Kollarını kaybeden Samet, protezle hayata dokunmak istiyor

DHA

Kollarını kaybeden Samet, protezle hayata dokunmak istiyor


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) AYDIN'da 7 ay önce inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılıp, iki kolunu da kaybeden Samet Aktepe (17), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden protez kol tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne umuda doğru yolculuğa çıktı. Aktepe, "Protez kollara kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce hayata dokunmak istiyorum" dedi.
Aydın'da 7 ay önce okul harçlığını çıkarmak için inşaatta çalıştığı sırada elinde bulunan metalleri, üzerindeki elektrik tellerini fark etmeyerek, temas ettirmesi sonucu akıma kapılan Samet Aktepe, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir dizi ameliyat geçiren ancak her iki kolu da omuz hizasından kesilen Aktepe, basın aracılığı ile sesini duyurarak, hayırsever ve yetkililerden yardım istedi. Aydın'ın İncirliova Belediyesi ve valilik, bu çağrıyı duyarak, Aktepe için kampanya başlattı.
ISPARTA'YA GÖNDERİLDİ
Samet Aktepe'nin normal yaşamına dönebilmesi için Güneydoğu gazilerine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan protez kol nakli yapılması planlandı. Ancak nakil öncesi hala kapanmayan yaraların tedavisinin tamamlanmasının gerektiği belirtildi. Bir süre önce hemşehrisi olan SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Aktepe'nin tedavisini üstlendi.
'YARALAR İYİLEŞTİ'
Hastanede Samet Aktepe'nin tedavisiyle bizzat ilgilenen Prof. Dr. Baydar, Ankara'ya sevkinden önce son durumla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu bilgileri verdi:
"Samet benim Aydın'dan hemşehrim. Bundan yaklaşık 7 ay önce yüksek akıma kaptırarak her 2 kolunu da omuz başlarından kaybetti. Adnan Menderes Üniversitesi'nde epey bir süre tedavi edildi. Ama yaralar kapanmadı. Daha sonra buraya geldi, 1 haftadır da burada. Biz yara bakımını yaptıktan sonra özellikle protez konması veya kadavradan ekstremite nakli seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından randevularını planladık. Şimdi Gülhane'ye gönderiyoruz. Gülhane uzun yıllar özellikle Güneydoğu gazilerine ekstremite protezler yapılması konusunda oldukça deneyim kazanmış bir hastanemiz. Her ne kadar şu anda eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet veriyor olsa da böyle bir deneyimi var. Oradaki arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimiz. Onlar da bundan sonra Samet ile Ankara'da ilgilenecek. Yine Hacettepe'den arkadaşlarla ekstremite transplantasyonu için görüştük, onlar bakıp bir değerlendirme yapacak. Bizim de derdimiz Samet'i bir an önce protez de olsa kadavradan nakil de olsa kollarına kavuşturup, tekrar eski günlerde olduğu gibi kollarını kullanır hale getirmek."
'BİR AN ÖNCE HAYATA DOKUNMAK İSTİYORUM'
Kazadan sonra uzun süre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten Samet Aktepe, protez de olsa kollarına kavuşacağı günü özlemle beklediğini dile getirdi. Aktepe, "Aydın'da uzun süre tedavi görüp bir dizi ameliyat geçirdim. Daha sonra protez kol nakli için yardım istedim ve Aydın Valiliği ile İncirliova Belediye Başkanlığı bu konuda destek oldu. Protez kol takılması için önce Isparta'ya Metin hocama geldik ve burada bazı tedaviler yapıldı. Şimdi Ankara GATA'ya gideceğim. Bir an önce hayata dokunmak istiyorum. Bana bu konuda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırsever insanlarımız ve kurumlarımıza da bana destek olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum" diye konuştu. 
Samet Aktepe'nin Gülhane'de ilk kontrolü yapıldıktan sonra protez kol nakli için tedavi sürecinin başlatılacağı ve kolları temin edecek firmanın maliyeti bildireceği, bu miktarın bir kısmının SGK tarafından karşılanmasına rağmen maliyetinin 1 milyon TL'nin üstüne çıkmasının beklendiği kaydedildi. Aydın Valiliği ve İncirliova Belediyesi'nin, geri kalan kısmı karşılamak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2020-10-20 09:28:45

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