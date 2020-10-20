Isparta’da göllerden alınan su numuneleri yönetmeliklere uygun çıktı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğirdir, Beyşehir ve Kovada gölleri ile Karacaören1 baraj gölünden alınan 7 ayrı su numunesi yönetmeliklere uygun çıktı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında yürütülen alıcı ortam su kirliliği izleme çalışmaları, su kaynakları ve su ürünleri sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su ürünleri istihsal yerleri olan alıcı ortamlarda, özellikle atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez numune alımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Isparta dahilinde yer alan Eğirdir, Beyşehir ve Kovada gölleri ile Karacaören1 baraj gölünün belirlenen istasyonlarından İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ekim ayında 7 adet su numunesi alındı. Alınan su numunelerinin Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde pH, elektriksel iletkenlik (S/cm), askıda katı madde (mg/L), amonyum azotu (Toplam), nitrit azotu(mg/lt), nitrat azotu (mg/lt), kimyasal oksijen ihtiyacı (mg O2/L), fekal koliform bakteri sayısı(Kob/100Ml) yönünden analizleri yapıldı. Yapılan analizlerde sonuçların Su Ürünleri Yönetmeliği’nde yer alan parametrelere uygun olduğu belirtildi.

Öte yandan analiz sonuçlarının Su Ürünleri Yönetmeliği’nde belirtilen parametrelere uygun olmaması durumunda alıcı ortama deşarj yapan sektörlerden oluşan kirliliğin olumsuz etkilerinin yok edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulduğu ifade edildi.

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